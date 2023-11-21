Депутаты внесут в Госдуму проект о бесплатной дистанционной юридической помощи

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Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет оказывать россиянам бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате. Об этом сообщает ТАСС.

Так, предлагается прописать новую норму в законе "О бесплатной юридической помощи в РФ". Согласно нововведению, подобные консультации можно давать нуждающимся в них людям посредством телефонной связи, интернета, видео-конференц-связи, а также другими способами.

По словам Слуцкого, последние годы научили жителе страны получать и предоставлять услуги через интернет, тогда как гарантированная государством юридическая помощь по-прежнему оказывается только в традиционном виде.

Это может создать различные неудобства для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, матерей с детьми, в связи с чем необходимо обеспечить возможность предоставления бесплатной юрпомощи удаленно, добавил он.

Предполагается, что данный законопроект поможет людям проще разбираться с возникающими проблемами и повысит доступность получения качественной юридической помощи для граждан, которые проживают в труднодоступных районах или не имеют возможность прибыть по месту ее оказания.

Ранее сообщалось, что сервис Sign.Me запустил оформление юридически значимой мобильной электронной подписи онлайн без визита в удостоверяющий центр.

До этого министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал, что бесплатную юридическую помощь для жителей четырех новых регионов России организуют при помощи государственных юридических бюро.