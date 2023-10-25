Минюст РФ развернет бесплатную юридическую помощь в новых регионах

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Бесплатную юридическую помощь для жителей четырех новых регионов России организуют при помощи государственных юридических бюро. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Проекты соответствующих нормативных актов подготовлены и проходят согласование на региональном уровне. Мы сразу нацеливаем новые регионы на создание государственных юридических бюро. Поскольку именно этот вариант показал наибольшую эффективность", – уточнил он.

Кроме того, до конца года планируется создать Госюрбюро в Луганске. На данный момент в России работает 40 государственных юридических бюро. При этом Минюст РФ уже передал в Донецк и Луганск два мобильных пункта оказания бесплатной помощи юристов, сказал Чуйченко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во временно подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне сформировалась ситуация, которую можно сравнить с условиями постапокалипсиса. По словам главы региона, город опустел – там остались всего около 40 тысяч жителей.

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