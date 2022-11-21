Стали известны самые популярные бьюти-процедуры среди москвичей

Фото: depositphotos/amedeoemaja

Спрос на услуги мастеров красоты в столице вырос на 65% с октября по первую половину ноября этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов сервиса "Авито Услуги", которое они подготовили для Москвы 24.





пресс-служба "Авито Услуги" Наиболее популярной услугой по динамике роста спроса оказались визажисты – с октября по ноябрь год к году спрос по городу вырос на 84%.

Средняя стоимость услуг визажиста зависит от вида макияжа, отметили в сервисе. Например, повседневный нюдовый (естественный) вариант стоит около 1 200 рублей, вечерний – от 2 500 рублей, а свадебный обойдется уже от 3 000 рублей.

Вторыми по популярности бьюти-процедурами в Москве стали услуги мастеров по маникюру и педикюру, говорится в исследовании. Спрос на них вырос на 49%. Средние цены различаются в зависимости от вида маникюра. Классический с обычным покрытием гель-лаком стоит от 900 рублей, а с дизайном на ногтях или наращиванием – как минимум от 2 000 рублей, подсчитали аналитики.

О тонкостях выбора подходящего бьюти-специалиста Москве 24 рассказал руководитель развития категории "Красота и здоровье" на "Авито Услугах" Игорь Санников.





Игорь Санников руководитель развития категории "Красота и здоровье" на "Авито Услугах" При выборе специалиста обязательно изучайте отзывы о его работе от других клиентов. Они помогут составить первое впечатление о специалисте, в том числе понять, насколько вам подходит стиль мастера.

Также перед записью к мастеру на прием следует убедиться в наличии у него сертификатов или дипломов, подтверждающих профессионализм, рекомендует Санников.

Такую информацию специалисты часто указывают в своих профилях в Сети. Некоторые косметологические процедуры требуют наличия лицензии у мастера в обязательном порядке.

Ранее были названы косметологические процедуры, которые являются наиболее вредными для молодых людей. В частности, эксперты советуют передвинуть на будущее контурную пластику. Кроме того, к нежелательным бьюти-услугам относится лазерная шлифовка кожи, если к ней нет показаний.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!