13:41Общество
Стали известны самые популярные бьюти-процедуры среди москвичей
Фото: depositphotos/amedeoemaja
Спрос на услуги мастеров красоты в столице вырос на 65% с октября по первую половину ноября этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов сервиса "Авито Услуги", которое они подготовили для Москвы 24.
Средняя стоимость услуг визажиста зависит от вида макияжа, отметили в сервисе. Например, повседневный нюдовый (естественный) вариант стоит около 1 200 рублей, вечерний – от 2 500 рублей, а свадебный обойдется уже от 3 000 рублей.
Вторыми по популярности бьюти-процедурами в Москве стали услуги мастеров по маникюру и педикюру, говорится в исследовании. Спрос на них вырос на 49%. Средние цены различаются в зависимости от вида маникюра. Классический с обычным покрытием гель-лаком стоит от 900 рублей, а с дизайном на ногтях или наращиванием – как минимум от 2 000 рублей, подсчитали аналитики.
О тонкостях выбора подходящего бьюти-специалиста Москве 24 рассказал руководитель развития категории "Красота и здоровье" на "Авито Услугах" Игорь Санников.
Также перед записью к мастеру на прием следует убедиться в наличии у него сертификатов или дипломов, подтверждающих профессионализм, рекомендует Санников.
Такую информацию специалисты часто указывают в своих профилях в Сети. Некоторые косметологические процедуры требуют наличия лицензии у мастера в обязательном порядке.
Ранее были названы косметологические процедуры, которые являются наиболее вредными для молодых людей. В частности, эксперты советуют передвинуть на будущее контурную пластику. Кроме того, к нежелательным бьюти-услугам относится лазерная шлифовка кожи, если к ней нет показаний.
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