За сутки в Москве выявили 3 438 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице выявили 3 438 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За 24 часа в городе госпитализировали 882 человека. На ИВЛ находятся 687 пациентов. Выздоровели за сутки еще 6 081 москвичей. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 729 001. Скончались за сутки 97 пациентов.

В России за минувшие сутки подтвердили 36 970 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 331 158 случаев заражения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице на вакцинацию от коронавируса еженедельно записываются около 150 тысяч человек. По словам градоначальника, это хороший темп.

