В Москве на вакцинацию от коронавируса еженедельно записываются около 150 тыс человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице на вакцинацию от коронавируса еженедельно записываются около 150 тысяч человек. Как сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1", интерес к прививкам не ослабевает.

"Достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тысяч – это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч людей", – отметил градоначальник.

Мэр напомнил горожанам, что, кроме вакцинации, необходимо также проводить ревакцинацию.

"Мы видим, как падают титры и защищенность уменьшается. Поэтому очень важно защитить себя, сделать ревакцинацию хотя бы "Спутником Лайт", – добавил Собянин.

Он отметил, что в июне и сам ревакцинировался "Спутником Лайт".

Ранее мэр столицы заявил, что нерабочие дни оказали положительный эффект на эпидемиологические показатели по коронавирусу в Москве.

По словам мэра, резко снизился показатель заболеваемости, причем эффект от принятых мер сохраняется и сейчас.

