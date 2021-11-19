В Москве на вакцинацию от коронавируса еженедельно записываются около 150 тыс человек

21:29
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице на вакцинацию от коронавируса еженедельно записываются около 150 тысяч человек. Как сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1", интерес к прививкам не ослабевает.
"Достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тысяч – это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч людей", – отметил градоначальник.
Мэр напомнил горожанам, что, кроме вакцинации, необходимо также проводить ревакцинацию.
"Мы видим, как падают титры и защищенность уменьшается. Поэтому очень важно защитить себя, сделать ревакцинацию хотя бы "Спутником Лайт", – добавил Собянин.
Он отметил, что в июне и сам ревакцинировался "Спутником Лайт".
Ранее мэр столицы заявил, что нерабочие дни оказали положительный эффект на эпидемиологические показатели по коронавирусу в Москве.
По словам мэра, резко снизился показатель заболеваемости, причем эффект от принятых мер сохраняется и сейчас.
Собянин положительно оценил эффект от нерабочих дней в Москве
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