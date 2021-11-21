В России выявили 36 970 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

За минувшие сутки в России подтвердили 36 970 новых случаев заражения COVID-19. В 2 463 (6,7%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве выявили 3 438 случаев, в Санкт-Петербурге – 2 496, в Московской области – 1 909. На Самарскую область пришелся 1 661 случай, на Краснодарский край – 989, на Республику Крым – 884, на Нижегородскую область – 775, на Свердловскую область – 747, на Воронежскую область – 743, на Красноярский край – 700.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 331 158 случаев заражения. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии (0,09%), Москве (0,18%) и Республике Алтай (0,2%).

За последние 24 часа от последствий коронавируса в России скончались 1 252 человека, за весь период в стране умерли 264 095 человек. Победить болезнь за прошедшие сутки смогли 32 504 человека, за весь период пандемии – 8 024 930 человек.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, когда в России спадет волна коронавируса. По его словам, пока сложно делать прогнозы, однако в настоящее время наблюдается положительная тенденция.

Он напомнил, что со спадом очередной волны COVID-19 эпидемия не закончится полностью. Гражданам нужно и дальше соблюдать меры безопасности, а также вакцинироваться.

