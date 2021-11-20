Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Инфекционисты сравнили патогенность коронавируса и гриппа. По мнению специалистов, инфекции, вызываемые этими вирусами, сравнимы по тяжести, передает ТАСС.
Заражение гриппом может протекать также тяжело, как и коронавирус. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
"Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы", – отметила она.
По словам Малинниковой, заразиться обоими вирусами можно и одновременно. И такое сочетание способно привести к плачевным последствиям. Чтобы их избежать, специалист рекомендует делать прививки и от коронавируса, и от гриппа.
В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова врач-инфекционист Иван Коновалов подчеркивает, что пандемия коронавируса вызывает циркуляцию других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Для людей, переболевших COVID-19, грипп опасен еще и тем, что может спровоцировать иммунную депрессию – сильную нагрузку на иммунную систему и поражение различных органов. Все это чревато серьезными осложнениями.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал о сценариях развития пандемии. По его мнению, наиболее вероятным исходом является переход коронавируса в число сезонных заболеваний. Ослабить вирус и переносить его как обычное сезонное заболевание позволит коллективный иммунитет.
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