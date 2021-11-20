В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в РФ спадет волна COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России начала отступать волна заболеваемости COVID-19, рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.
По его словам, пока сложно делать прогнозы, однако в настоящее время наблюдается положительная тенденция.
"Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно", – рассказал Бутенко в интервью радио Sputnik.
Вирусолог подчеркнул, что со спадом очередной волны COVID-19 эпидемия не закончится полностью. По его словам, гражданам нужно и дальше соблюдать меры безопасности, а также вакцинироваться.
"Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов", – добавил эксперт.
Ранее российские ученые разработали препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства. Действие российского препарата не уступает результатам применения известного американского средства "Регенерон".
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%
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