В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в РФ спадет волна COVID-19

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В России начала отступать волна заболеваемости COVID-19, рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, пока сложно делать прогнозы, однако в настоящее время наблюдается положительная тенденция.

"Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно", – рассказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

Вирусолог подчеркнул, что со спадом очередной волны COVID-19 эпидемия не закончится полностью. По его словам, гражданам нужно и дальше соблюдать меры безопасности, а также вакцинироваться.

"Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов", – добавил эксперт.

Ранее российские ученые разработали препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства. Действие российского препарата не уступает результатам применения известного американского средства "Регенерон".

