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Москва 24

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Общество

15:10

Депздрав предупредил о мигренях из-за высокого атмосферного давления

общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Высокое атмосферное давление в Москве может негативно отразиться на самочувствии людей. Об этом рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, давление является чрезвычайно высоким – 770 миллиметров ртутного столба при норме 747. В связи с этим у людей, которые страдают хроническими заболеваниями, может нарушиться сон, а любая физическая активность – вызывать одышку. Также могут возникнуть сердечная или головная боль, тахикардия, шум в ушах, слабость и тревожность.

Специалист посоветовал следить за артериальным давлением и вовремя принимать прописанные врачом лекарства, чтобы избежать более серьезных осложнений для здоровья.

Людям, оказавшимся в зоне повышенного риска, следует измерять свое давление, чаще проветривать помещение и избегать переутомления и стрессов. "Лучше провести это время в щадящем режиме относительно любых нагрузок", – цитирует врача Агентство "Москва".

Ранее синоптики рассказали, что в пятницу атмосферное давление в Москве останется на уровне 772 миллиметров ртутного столба, а потом начнет постепенно снижаться. К началу следующей недели атмосферное давление может упасть до 754 миллиметров, однако такие показатели все еще являются выше средних значений.

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