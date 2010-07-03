За год москвичи съедают более 50 тысяч тонн мандаринов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичи из всех цитрусовых чаще выбирают мандарины, сообщает Агентство "Москва". На долю мандаринов приходится 36%, это около 52 тысяч тонн в год или 4,2 килограмма на человека в год.

В пресс-службе департамента торговли и услуг уточнили, что в этом году 52% мандаринов в столицу привезли из Турции. На втором и третьем местах Грузия и Пакистан – 12% и 11% соответственно.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде мандаринов и уточнила, кому их есть нельзя. Она подчеркнула, что употреблять мандарины можно и нужно. Цитрус особенно полезен в осенью и зимой, в сезон вирусных заболеваний.

Медик отметила пользу мандаринов и для сердца. При этом Соломатина порекомендовала людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка воздержаться от этого фрукта. По ее словам, даже здоровый человек, съев мандарин на голодный желудок, может ощутить дискомфорт.

