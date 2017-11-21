Историк дал оценку словам школьника из Нового Уренгоя в бундестаге

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Профессор РАНХиГС, научный сотрудник кафедры истории Университета имени Фредерика II в Неаполе Джованни Савино прокомментировал выступление школьника из ЯНАО в бундестаге.

Он считает, что в школьную программу необходимо внести изменения и посвятить больше часов рассказам о событиях Великой Отечественной войны. Историк уточнил, что его мнение касается не только школ России, сообщает РИА Новости.

Савино отметил, что детям нужно больше знать о концлагерях и о миллионах людей (евреях, цыганах, славянах и других), которых уничтожили фашисты.

Ранее выступление школьника из ЯНАО в бундестаге вызвало большой ажиотаж. Старшеклассник посвятил свой рассказ невинным солдатам вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. Молодой человек также покаялся перед германским парламентом за "невинноубиенных бойцов Вермахта".

Позднее мать школьника Оксана Десятниченко заявила журналистам, что из-за сжатого дедлайна ее сын укоротил текст выступления, из-за чего смысл был искажен. Теперь в адрес школьника сыплются оскорбления и угрозы.