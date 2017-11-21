В адрес школьника, выступившего в бундестаге, начались угрозы

21 ноября, 01:43
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Школьнику из Нового Уренгоя, который стал автором нашумевшего выступления в бундестаге, начали угрожать.
Мать мальчика Оксана Десятниченко заявила журналистам, что в адрес ее сына фактически поступают угрозы, сообщает РИА Новости. Женщина добавила, что ее ребенка обзывают и оскорбляют, а также угрожают, что встретят "и так далее".
Оксана Десятниченко добавила, что ее сын ничего плохого не имел ввиду. Его просто неправильно поняли.
Ранее мать школьника из ЯНАО заявляла, что речь для выступления в бундестаге они писали вместе, но из-за сжатого дедлайна, мальчику самостоятельно пришлось урезать текст, что могло привести к искажению смысла.
Мальчик рассказал о невинных солдатах вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. В своей речи старшеклассник покаялся перед германским парламентом за "невинноубиенных бойцов Вермахта".
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