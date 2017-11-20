Российский школьник покаялся за невинно погибших солдат вермахта

20 ноября, 14:23
Фото: ТАСС/Soeren Stache
Школьник из Нового Уренгоя рассказал в Бундестаге о невинных солдатах вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. Он участвовал в Центральном траурном митинге в Бундестаге вместе с группой других гимназистов. Дети представили перед политиками проекты, посвященные памяти жертв войны и тирании.
Жертвами в докладе юного новоуренгойца Николая Десятниченко оказались солдаты немецкой армии, сообщает сайт "Комсомольской правды". Старшеклассник покаялся перед германским парламентом за "невинноубиенных бойцов Вермахта".
Как рассказал сам докладчик, он с детства увлекается историей и культурой России и Германии. Истории немецких солдат он искал в интернете и других источниках. Школьник изучил биографию одного из военнослужащих благодаря Народному Союзу Германии по уходу за военными захоронениями. Эта же организация собрала траурный митинг при поддержке компании Wintershall.
"Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. Он попал в лагерь для военнопленных, только шесть тысяч из них вернулись домой, – цитирует докладчика издание. – Георга среди них не было. Только в прошлом году семья получила известие, что он умер от тяжелых условий плена.
Десятиченко заявил, что его тронула история солдата. Она подтолкнула его на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейска.
"Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, о которых мне рассказывал мой прадедушка", – добавил гимназист.
Пользователи интернета были огорчены самим выступлением школьника. Некоторые иронизируют, что теперь России следует выплатить компенсации семьям невиновных немецких солдат.
Пользователи соцсетей порекомендовали мальчику съездить в Освенцим и другие концлагеря, а родителям "вразумить" ребенка. Некоторые даже попросили дать правовую оценку действиям школьника и проверить учебное заведение.
Подача и содержание доклада насторожили ямальского депутата Елену Кукушкину. Она заявила что подобные формулировки необходимо в корне пресекать. Народная избранница подала запросы в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, чтобы выяснить, кто курировал этот проект, с какой целью так подавался материал.
Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз выступил в защиту ребенка. Он призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии.
По мнению градоначальника, Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Он подчеркнул, что это не нужно расценивать как отношение мальчика к фашизму.
В опубликованном на сайте городской администрации обращении главы сказано, что новоуренгойских детей всегда отличает чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за историю российского государства, подвиг своих дедов и прадедов. "Интерпретацию взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны", – заключил Костогриз.
Победа в Сталинградской битве после череды поражений 1941–1942 годов стала переломной в Великой Отечественной войне. Сражение стало одним из самых кровавых в истории человечества. Советские солдаты потеряли 478 741 человек, немецкие – около 300 тысяч, и еще 200 тысяч убитых среди союзников немцев. Количество жертв среди мирного населения установить не удалось.
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