Мать школьника из ЯНАО прокомментировала выступление сына в бундестаге

20 ноября, 19:08
Фото: AP/HERBERT KNOSOWSKI
Мать школьника из ЯНАО, который выступил в немецком бундестаге, Оксана Десятниченко прокомментировала речь сына.
По словам женщины, речь для выступления они писали с сыном вместе. Однако, когда выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут, ребенок самостоятельно исправил выступление.
"Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился", − сказала она, отметив, что ее сын "отлично знает, кто победил в этой войне", передает RT.
Ранее в сети появилось видео с выступлением школьника из Нового Уренгоя в бундестаге. Мальчик рассказал о невинных солдатах вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. В своей речи старшеклассник покаялся перед германским парламентом за "невинноубиенных бойцов Вермахта".
Пользователи соцсетей порекомендовали мальчику съездить в Освенцим и другие концлагеря, а родителям "вразумить" ребенка. Некоторые даже попросили дать правовую оценку действиям школьника и проверить учебное заведение.
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