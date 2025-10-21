МЧС предупредило о тумане в Москве с видимостью до 200–700 метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туман, из-за которого видимость ухудшится до 200–700 метров, ожидается в Москве в период с 21:00 вторника, 21 октября, до 10:00 среды, 22 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с этим ведомство посоветовало быть аккуратнее на дорогах, в том числе переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и носить светоотражающие элементы на одежде.

Водителей, в свою очередь, попросили соблюдать скоростной режим за рулем и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств. Кроме того, автомобилистов призвали сбрасывать скорость при приближении к школам и детским садам.

"При необходимости звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Департамент транспорта города также порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения.

Из-за тумана в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 до 09:00.

При этом до четверга, 23 октября, температурный фон в Москве будет на 1,5–2 градуса выше нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится облачная погода с небольшими дождями. Столбик термометра ночью опустится до 3–5 градусов, а днем – до 6–8 градусов.

