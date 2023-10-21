Астролог предупредила об опасном периоде с 21 по 29 октября

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В период с 21 по 29 октября лучше не принимать никаких важных решений и не совершать резких движений. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской метафизике, астролог, физиогномист Ольга Фандорина.

По ее словам, это время будет сложным, так как между планетами возникнут напряженные аспекты. Из них кульминационным станет связанное с Плутоном событие – планетой масштабных, порой гиперразрушительных изменений и безвозвратных трансформаций.

"В такие моменты вероятны скорее ссоры и срывы планов, чем конструктивные действия и переговоры", – отметила астролог.



Ольга Фандорина эксперт по китайской метафизике, астролог, физиогномист 21 и 22 октября – время серединной точки между затмениями. Если запланировать или, более того, сделать в это время что-то важное, результат будет парадоксально непредсказуемым. Возможно, прямо противоположным ожидаемому.

23 и 24 октября будут неблагоприятными днями с точки зрения китайского календаря Тун Шу. Их называют днями "Истинной потери", в которые все усилия в лучшем случае оказываются лишь пустой тратой времени. А в худшем – могут принести инициаторам большой вред, причем на долгое время, предупредила Фандорина. Схожей энергией будет наполнено и 25 октября – этот день по китайскому календарю имеет название "Разрушение".

Завершится период лунным затмением 28 октября, которое подойдет скорее для подведения итогов, но ни в коем случае не для планирования или начала чего-то нового. Даже за день до него и минимум один день после все движения по важным вопросам окажутся вне нашего контроля и с большей вероятностью окажутся негативными, чем продуктивными, заключила эксперт.

Ранее астролог Татьяна Стрельцова рассказала, что Раки, Скорпионы и Рыбы наделены самой сильной интуицией. У них есть особенность пропускать через себя все, что происходит вокруг. Это дает им возможность улавливать самые тонкие изменения и вибрации внешней среды.