Эксперт по фэншуй назвала приемы в интерьере, которые помогут привлечь успех

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Небольшие изменения в интерьере прихожей и юго-восточной части помещения могут помочь жильцам квартиры стать успешнее, рассказала Москве 24 мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева.

По ее словам, прихожая – это самая важная часть дома, так как через входную дверь в него поступает жизненная энергия, а затем распределяется по всему помещению.



Анастасия Горностаева мастер фэншуй, астролог Жильцам будет сопутствовать успех, только если прихожая не загромождена и ярко освещается. А еще хорошо, когда у входной двери висит картина с изображением птиц.

"Птицы приносят хорошие новости в дом и символизируют разнообразные возможности, которые могут изменить жизнь к лучшему", – пояснила эксперт.

Чем больше птиц изображено на картине, тем лучше. При этом не имеет значения, к какому виду они относятся, но желательно, чтобы у них было красочное оперение, подчеркнула Горностаева.

Также важно обратить внимание на юго-восточную часть дома или офиса. Здесь хорошо поставить живые растения, они улучшат энергию богатства и будут способствовать появлению новых источников дохода. Кроме того, усилить эту энергию можно с помощью водного объекта, например декоративного фонтана, отметила эксперт.

Что касается аквариума, то его лучше поставить в северной части дома и поселить в нем маленьких рыбок. Это поспособствует привлечению удачи в карьере, заключила Горностаева.

Ранее эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева рассказала о привычках, от которых зависит благополучие в доме. Одна из них – готовить пищу в тишине. Либо заниматься этим в сопровождении спокойной классической музыки, звуков природы, скрипки или флейты.