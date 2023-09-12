12 сентября, 08:00Общество
Эксперт по фэншуй рассказала, какой фактор важно учесть при выборе квартиры
Фото: depositphotos/photographee.eu
Найти удачный вариант покупки жилья или аренды офиса поможет информация о предыдущих жильцах либо съемщиках помещения. Об этом Москве 24 рассказала консультант по фэншуй Татьяна Радостева.
По ее словам, выбрать недвижимость с хорошими энергиями можно, даже не зная ничего о фэншуй. Для этого надо узнать, почему съехали прежние жильцы или арендаторы.
В случае с арендой или покупкой помещения под магазин хорошим знаком можно считать, если прежние съемщики или хозяева расширяют бизнес и приобретают недвижимость больше и лучше. А вот если предыдущие собственники выезжают по причине каких-нибудь негативных факторов, стоит призадуматься, все ли в этих стенах хорошо с энергиями, предупредила Радостева. Например, предыдущая семья разводится или бизнес прежнего арендатора разорился, заключила специалист.
Ранее эксперт по фэншуй Валентина Боброва рассказала, какие вещи опасно хранить в спальне. Например, там не должно висеть картин с изображением одного человека, повернутого спиной к зрителям. Это может принести в дом энергию одиночества, подчеркнула специалист.
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