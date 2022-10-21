В одежде брендов Victoria's Secret и Nike обнаружили токсичное вещество

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Американские исследователи обнаружили токсичное вещество в одежде брендов Victoria's Secret, Nike и других компаний. Об этом сообщается на сайте экологической организации Center for Environmental Health (CEH).

В течение шести месяцев ученые исследовали одежду брендов Athleta, PINK (Victoria's Secret), Asics, All in Motion и других, сделанную из спандекса (синтетического материала).

В результате многочисленных тестов выяснилось, что в составе вещей брендов был обнаружен бисфенол А. Его показатель превышал допустимую норму в 22 раза. Подобные нарушения в составе одежды могут вызвать развитие диабета, астмы, ожирения, рака и других заболеваний, сообщили ученые.

Ученые отправили официальным представителям бренда запрос с просьбой об устранении нарушений. Согласно установленным правилам, у компаний на это есть 60 дней.

Отмечается, что представители известных марок пока не прокомментировали ситуацию.

До этого токсичное вещество было обнаружено в нижнем белье марки Incanto. Это выяснилось после проверки товаров Роскачеством. Отмечалось, что в ходе изучения состава нижнего белья исследователи выявили 20-кратное превышение стирола.

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