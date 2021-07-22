Роскачество обнаружило токсичное вещество в продукции бренда женского нижнего белья

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Роскачество проверило женское нижнее белье и обнаружило в одном из образцов токсичное вещество. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В рамках исследования женского нижнего белья проверили продукцию 20 российских и зарубежных брендов, в числе которых Incanto, Intimissimi, Women'secret, Victoria's Secret, Oysho, Tezenis, Triumph, H&M, Uniqlo, "Дефиле".

"В нижнем белье (трусы) Incanto (произведено в Китае) содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Данная продукция не имеет права продаваться в магазинах. <...> Закупочная стоимость изделия составила 850 рублей", – говорится в сообщении.

Эксперты указали на низкую гигроскопичность (способность материала поглощать и удерживать влагу) изготовленного в Китае нижнего белья брендов Incanto, Kiabi, Deceо и Innamore. Также отрицательные характеристики зафиксировали у Women'secret из Мьянмы, вьетнамского Oysho, шри-ланкийского Tezenis и белорусской Milavitsa.

У российских производителей низкой гигроскопичностью отличаются товары бренда "Дикая орхидея" (Wild Orchid). В Роскачестве подчеркнули, что все названные производители нарушают требования законодательства РФ.

Эксперты объяснили, что из-за негигроскопичного материала влага остается на поверхности, что приводит к опрелостям и развитию грибковых заболеваний. Информация о нарушениях предоставлена производителям, органам сертификации, а также в контрольно-надзорные органы.

В ведомстве отметили, что некоторые бренды незамедлительно отозвали партию нижнего белья из продажи, ужесточили требования к материалам и организовали внеплановую проверку образцов.

В Роскачестве считают, что проблемы могли возникнуть из-за методов лабораторий, которые проводят испытания нижнего белья. Кроме того, выяснилось, что в нескольких случаях документы производителям выданы органами по сертификации, которые уже прекратили работу. Организация считает важным проверить такие изделия.

Трусы российского производства "Дефиле", Palmetta и Comazo, китайского Uniqlo, вьетнамского Triumph, H&M из Бангладеш, а также Intimissimi, Calvin Klein и Victoria's Secret, произведенные в Шри-Ланке, в полной мере соответствуют законодательству РФ. К товарам этих производителей у экспертов Роскачества не возникло замечаний, заключается в материале.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире трех брендов. При этом были выявлены и другие недостатки в продукции.

