Психолог рассказала, как выстроить отношения с тещей и свекровью

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Назойливое присутствие тещи или свекрови в жизни супругов может нарушить семейную идиллию, поэтому выстраивание правильных отношений с мамами имеет чрезвычайную важность, заявила гештальт-терапевт Алла Бажан. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, часто супруги предпочитают переехать от родителей подальше, чтобы решить проблему их повышенной вовлеченности в быт и личные отношения. Однако такой подход не сможет принести нужный результат без правильного отношения к проблеме.

"Когда не пройдена сепарация (ведь если мама "мешает" жить, то она не пройдена), уехать даже на Марс будет недостаточно. Мама поедет с вами в вашей голове и продолжит назидательным тоном декларировать: не того мужчину выбрала, не так твоя жена воспитывает моих внуков и так далее", – сказала Бажан.

Она пояснила, что причиной излишнего внимания мамы к семейным делам своего сына или дочери часто является недостаточная увлеченность собственной жизнью, а также отношение к своему взрослому ребенку как к несамостоятельному и маленькому. По словам Бажан, такие взаимоотношения указывают на то, что в семье размыты границы ответственности.

"Чтобы восстановить границы, детям придется ограничить мамину власть, демонстрируя ей свою самостоятельность и подкрепляя ее своими поступками: "Мама, я тебя люблю, но я уже вырос и готов сам решать свои вопросы. Если мне понадобится совет, я у тебя его попрошу", – пояснила эксперт.

При этом, как предупредила психолог, вытеснить маму из личной жизни так просто не получится, потому что часто она является удобной фигурой для объединения против "врага" в семейных конфликтах. Такого поведенческого паттерна следует избегать.

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