Россиянам рассказали, как не ссориться с родными из-за разных политических взглядов

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Сейчас родные люди сталкиваются в противостоянии друг с другом под влиянием разных политиков, общественных деятелей и СМИ, что может привести к потере доверия в семье, утверждает специалист по работе с психосоматикой и терапевтическому прикосновению, член-корреспондент Российской академии наук по педагогике и политолог Дмитрий Раевский.
По его словам, ссоры на политической почве разрушают отношения между родственниками. Раевский считает, что существует один реальный шанс сохранить семью целой – полностью запретить любые разговоры на тему политики. Эксперт порекомендовал не критиковать взгляды друг друга, не обсуждать и тем более не осуждать их.
Раевский уверяет, что родственникам стоит переключить свое внимание на сохранение любви, уважения и взаимопонимания среди близких.
"Выбирайте семейные отношения и ставьте друг друга выше идей. У любого конфликта есть три стороны: две противоположные и третья – сторона истины, справедливости. Рано или поздно третья сторона проявится. А люди, сумевшие сохранить семейное единство, не потеряют друг друга и свою ценность", – заверил Раевский в разговоре с "Газетой.ру".
Ранее тренер по ведению переговоров Евгений Колотилов поделился способами не поддаваться на хамство и оскорбления, а также защищать самого себя от конфликтов. Эксперт порекомендовал высказать комплимент за что-то незначительное – в совокупности это поможет успокоить обидчика.
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