Челябинец рассказал, что делать, если работодатель не разрешает уйти на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти рекомендуют россиянам не рисковать и работать из дома. Однако не все работодатели готовы отпускать сотрудников на удаленку. На своем примере челябинец показал, что делать в подобном случае, сообщает Life.ru.

Еще в начале пандемии житель Челябинска Дмитрий, будучи в группе риска, подал в кадровый отдел своего места работы заявление о переводе его на удаленку. В качестве основания для этого он указал тот факт, что компания не соблюдает профилактические меры, в частности не обеспечивает работников антисептиками и масками, не контролирует температуру при входе, а также не проводит качественную уборку. Ему отказали, после чего он заявил, что все равно будет работать из дома. На следующий день начальник попросил его написать заявление на увольнение по собственному желанию, однако тот проигнорировал и снова ушел домой. Спустя несколько дней мужчину уволили за прогулы.

Дмитрий подал в суд. В итоге судьи оказались на его стороне, отменили приказ об увольнении и восстановили челябинца в должности, работодатель также выплатил ему компенсацию за моральный ущерб и вынужденные прогулы. Седьмой кассационной суд общей юрисдикции заключил, что сотрудник вправе отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью.

"Это прецедентное дело, статья 379 Трудового кодекса, на которой Дмитрий построил свою защиту, до сих пор почти не использовалась в судах. И теперь, согласно решению суда, даже необязательно находиться в группе риска, чтобы работать из дома", – объяснил глава направления "Трудовое право" компании "Николаев, Рубин и партнеры" Василий Куницын.

Юристы отмечают, что в ситуациях, как у Дмитрия, важно действовать грамотно. Например, следует с самого начала зафиксировать имеющиеся в компании нарушения санитарно-эпидемиологических мер, а также подготовить документальные подтверждения всех своих действий – тогда шансы выиграть суд очень высоки.

Ранее столичные власти приняли решение, согласно которому с 25 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников.Также это касается всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

