Глава Крыма назвал условие для снятия антиковидных ограничений на полуострове

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Чем больше жителей Крыма привьются от коронавируса, тем быстрее появится возможность снять антиковидные ограничения на полуострове. Об этом написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Он призвал россиян не откладывать вакцинацию, поскольку, по его словам, это наиболее надежный способ защитить себя и близких от коронавирусной инфекции.

Ранее в Крыму ввели обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, соцзащиты, а также торговли, общепита, сферы услуг и некоторых других категорий граждан.

Там также начала действовать система QR-кодов при заселении в отели и санатории, посещении общественных мест.

