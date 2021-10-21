Большинство россиян боятся обсуждать сексуальное здоровье с партнером

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Дейтинг-приложение Badoo провело исследование, в ходе которого выяснилось, что почти половина опрошенных россиян боится обсуждать свое сексуальное здоровье с новыми партнерами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Несмотря на рост внимания к собственному здоровью на фоне пандемии, тема ЗППП в России остается запретной. Несмотря на то что 85% опрошенных считают, что открытость и доверие в вопросе сексуальной безопасности – залог успеха в отношениях, при этом многие по-прежнему избегают этой темы, считая ее чересчур деликатной", – говорится в сообщении.

Обсуждать данную тему с партнерами боятся 49% участников опроса, но считают ее достаточно важной. Многих заставляет подвергать себя риску стеснение. Также не все россияне спешат проверяться на ЗППП. Проходят регулярное тестирование всего 27%.

"Из-за пандемии тема здоровья стала более актуальной: 29% опрошенных признались, что теперь чаще и подробнее говорят о своем самочувствии, а 31% стараются избегать ситуаций, представляющих риск. Однако, когда речь заходит о сексуальном здоровье, они испытывают неловкость: 37% боятся, что такие разговоры могут оттолкнуть партнера", – отметили в Badoo.

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал, что женщины до замужества имеют 1–2 половых партнера, мужчины до женитьбы 6–8 партнерш.