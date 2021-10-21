Больше трети россиян выступают за сокращение рабочих часов

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39% жителей России выступают за сокращение рабочих часов, поскольку это позволит им улучшить баланс между личной жизнью и работой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервиса "Работа.ру" и мессенджера Viber.
Специалисты выяснили, что половина жителей России тратят на трудовую деятельность от 40 до 50 часов в неделю – таких оказалось ровно 50%. Еще 19% работают больше 50 часов, примерно столько же – меньше 10 часов.
Лишь 15% из 17,5 тысячи россиян, принявших участие в опросе, отметили, что довольны сложившимся у них балансом между личной жизнью и работой. Недовольных оказалось 20%, а тех, кто оценивает этот баланс нейтрально, – 26%.
При этом многие (39%) считают, что улучшить баланс им бы помогло сокращение рабочих часов. Примерно каждый пятый хотел бы чаще общаться с родными и каждый десятый – сократить общение с коллегами.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что 56% россиян поддерживают идею нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. С ними не согласны 30% участников опроса. Среди населения городов-миллионников больше всего сторонников данной меры в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%), меньше всего – в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске.
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