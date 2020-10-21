Внучка Чапаева возмутилась установкой памятника убийце ее деда

Фото: Оренбургское войсковое казачье общество

Внучка комдива Василия Чапаева Татьяна возмутилась установкой памятника казаку Тимофею Сладкову, вошедшему в историю как "победитель Чапаева" в годы Гражданской войны, сообщает "Газета.ру".

"Какое тут может быть мнение? У нас по России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством", – отметила она.

Памятник Сладкову появился несколько дней назад в селе Красном Оренбургской области на улице Чапаева по инициативе местных казаков.

"Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться", – добавила Татьяна.

В Красновском сельсовете отметили, что никаких возмущений и жалоб со стороны жителей села из-за установки памятника не поступало.

Тимофей Сладков – полковник Уральского казачьего войска. В 1919 году во главе сводного отряда провел атаку на станицу Лбищенскую, уничтожив штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.

Ранее сообщалось, что памятник Есенину, появившийся во дворе музея имени поэта в Москве, могут убрать после 1 ноября. По словам директора культурного учреждения Светланы Шетраковой, договор с автором о размещении не будут продлевать, если москвичи будут против.