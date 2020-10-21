Внучка Чапаева возмутилась установкой памятника убийце ее деда

Фото: Оренбургское войсковое казачье общество
Внучка комдива Василия Чапаева Татьяна возмутилась установкой памятника казаку Тимофею Сладкову, вошедшему в историю как "победитель Чапаева" в годы Гражданской войны, сообщает "Газета.ру".
"Какое тут может быть мнение? У нас по России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством", – отметила она.
Памятник Сладкову появился несколько дней назад в селе Красном Оренбургской области на улице Чапаева по инициативе местных казаков.
"Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться", – добавила Татьяна.
В Красновском сельсовете отметили, что никаких возмущений и жалоб со стороны жителей села из-за установки памятника не поступало.
Тимофей Сладков – полковник Уральского казачьего войска. В 1919 году во главе сводного отряда провел атаку на станицу Лбищенскую, уничтожив штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.
Ранее сообщалось, что памятник Есенину, появившийся во дворе музея имени поэта в Москве, могут убрать после 1 ноября. По словам директора культурного учреждения Светланы Шетраковой, договор с автором о размещении не будут продлевать, если москвичи будут против.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: