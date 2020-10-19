Памятник режиссеру Марку Захарову открыли в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Памятник режиссеру театра и кино Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На церемонии присутствовали артисты театра "Ленком".

"Мне хочется верить, что памятник Марку Анатольевичу будет не только на могиле, но в скором будущем и в сквере театра, очень хочется на это надеяться", – заявил актер Дмитрий Певцов.

Памятник был создан скульптором Александром Рукавишниковым. В работе он использовал природный камень и бронзу.

Художественный руководитель столичного театра "Ленком" Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. Ему было 85 лет. Позже театру присвоили имя режиссера.

