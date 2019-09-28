Настасьинский переулок не будут переименовывать в честь Марка Захарова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Настасьинский переулок в центре столицы не будут переименовывать в честь Марка Захарова, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на своей странице в Facebook.
По его словам, департамент культурного наследия пока только подбирает варианты, после чего они будут согласованы с родственниками режиссера и местными депутатами.
Герасимов добавил, что театр лишь просил оказать содействие в поиске улицы и помощи при установке памятной доски на доме проживания Марка Захарова.
Депутат напомнил, что, согласно установленным департаментом культурного наследия правилам, в Москве нельзя переименовать исторические названия улиц.
"Настасьинский переулок носит историческое название, поэтому его никто не рассматривает для переименования", – подчеркнул он.
Директор "Ленкома" Марк Варшавер также отметил, что театр обратился к столичным властям с просьбой присвоить имя Марка Захарова одной из улиц, но не настаивая на какой-то конкретной.
"Мы обратились с письмом, где выразили просьбу присвоить имя художественного руководителя театра, народного артиста СССР Марка Захарова одной из московских улиц, а также об установлении памятной доски на доме по 1-й Брестской улице, где был прописан и жил Марк Анатольевич, – цитирует его РИА Новости.
Ранее Герасимов сообщал, что "Ленком" обратился с просьбой назвать именем Захарова одну из улиц, и такой улицей мог бы стать Настасьинский переулок, поскольку он ведет прямо к театру.
После этого депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил обращение в мэрию, в котором выразил несогласие с решением переименовать Настасьинский переулок.
Театр "Ленком" официально переименовали в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова". Художественный руководитель театра Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года.
Режиссер родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – театр "Ленком". – Прим. ред.). В качестве театрального режиссера Захаров известен постановками "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом" и другими. Среди его режиссерских работ в кино "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".
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