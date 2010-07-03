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Общество

19:25

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Москвичам рекомендовали "переобуть" машины

Москвичам рекомендовали "переобуться"
общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты центра погоды "Фобос" порекомендовали жителям Москвы поменять летнюю резину на зимнюю на своих автомобилях до начала следующей рабочей недели, сообщает портал "Метеоновости".

В конце октября погода в центре европейской части России существенно изменится, подчеркивают синоптики. Сначала температура возвратится в климатическое русло, а затем начнется похолодание, которое будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега. Ожидается, что температура воздуха днем не будет подниматься выше 0 градусов.

"В такую погоду сцепление шин с дорогой не всегда может быть достаточным, и наличие зимней на колесах вашего автомобиля прибавит вам уверенности при вождении", – советуют метеорологи.

Ранее синоптики заявили, что в октябре температура воздуха в Москве превышала 15 градусов и даже 20 градусов тепла. Таким образом, первые 20 дней месяца оказались на три градуса выше нормы.

Они спрогнозировали, что в первый день выходных сохранится теплая погода. Температура будет немного выше 10 градусов, без осадков. Такая температура выше на 5-6 градусов по сравнению со средними многолетними значениями и больше соответствует середине сентября.

Температурный рекорд установлен в столице в понедельник

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