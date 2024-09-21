Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 21 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, 21 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о серьезном похолодании до минус 4 градусов в Подмосковье в ночь на 23 сентября. По его словам, в Москве столбики термометров в это время покажут 0 градусов.



К вечеру пятницы северо-западные воздушные массы придут в движение вместо южных, что и станет причиной резкого понижения температуры, добавил Вильфанд. Первый снег в Москве, по мнению специалистов, может выпасть уже в начале октября.

