21 сентября, 08:00Общество
Названы знаки зодиака, представительницы которых считаются лучшими женами
Фото: 123RF/leddamarita
Представительницы знаков зодиака Овен, Скорпион, Рак и Лев чаще других становятся прекрасными женами. Об этом Москве 24 рассказала астролог Катерина Дятлова.
По ее словам, в целом женщины любых знаков могут построить крепкую семью, следуя индивидуальным рекомендациям гороскопа. Однако есть общие астрологические тенденции, которые выделяют самых преданных спутниц для создания отношений. В первую очередь это представительницы знаков Овен и Скорпион, подчеркнула Дятлова. Часто они становятся трудолюбивыми, энергичными и верными женами, готовыми на все ради семьи, отметила эксперт.
"Конечно, притирок с их характером поначалу не избежать. Но кризисы этих девушек не пугают, а лишь сближают с партнером, если тот готов преодолевать проблемы сообща", – сказала астролог.
"Важно, чтобы мужчина позволил себе расслабиться в руках такой женщины. А еще приходил вовремя, вручал ей всю свою зарплату, прислушивался к ее рекомендациям и не уставал восхищаться своей избранницей", – добавила эксперт.
Тельцы и Весы тоже могут стать хорошими женами, если жизнь не заставила их разочароваться в мужчинах. Еще одно условие – супруг должен постоянно подчеркивать ее значимость за счет финансового обеспечения, комплиментов, подарков и выходов в свет, отметила астролог.
Семья очень важна для представительниц знаков Близнецы и Девы. Однако они не могут заниматься только бытом: этим женщинам требуется самореализация или возможность помогать супругу в его деле, пояснила Дятлова.
По словам астролога, залог прочной семьи для этих женщин – взаимоуважение. Но их ожидания от партнерства часто не оправдываются, и они переключаются на другие сферы, пояснила Дятлова.
Представительницы знаков Козерог и Водолей от семейно-бытовой жизни быстро устают и рвутся строить карьеру, заниматься творчеством и развиваться духовно. Им нужен партнер, который будет во всем их поддерживать, ходить на мероприятия и терпеливо выслушивать многочисленные жалобы. Эти девушки переживают о своих чувствах, а о чужих часто забывают, заключила эксперт.
Ранее астролог Ольга Сохолтуева назвала самые мстительные знаки зодиака. К ним специалист причислила Козерогов и Скорпионов. При этом Овны, Львы и Стрельцы не склонны долго преследовать обидчика, подчеркнула эксперт.
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