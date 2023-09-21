Названы знаки зодиака, представительницы которых считаются лучшими женами

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Представительницы знаков зодиака Овен, Скорпион, Рак и Лев чаще других становятся прекрасными женами. Об этом Москве 24 рассказала астролог Катерина Дятлова.

По ее словам, в целом женщины любых знаков могут построить крепкую семью, следуя индивидуальным рекомендациям гороскопа. Однако есть общие астрологические тенденции, которые выделяют самых преданных спутниц для создания отношений. В первую очередь это представительницы знаков Овен и Скорпион, подчеркнула Дятлова. Часто они становятся трудолюбивыми, энергичными и верными женами, готовыми на все ради семьи, отметила эксперт.

"Конечно, притирок с их характером поначалу не избежать. Но кризисы этих девушек не пугают, а лишь сближают с партнером, если тот готов преодолевать проблемы сообща", – сказала астролог.





Катерина Дятлова астролог Женщины, рожденные под знаками Рак и Лев, становятся отличными хозяйками, если супруг готов полностью доверить им бразды правления бытом, семьей и домом. Они лучше других знают, как организовать жизнь своего избранника – по крайней мере в теории.

"Важно, чтобы мужчина позволил себе расслабиться в руках такой женщины. А еще приходил вовремя, вручал ей всю свою зарплату, прислушивался к ее рекомендациям и не уставал восхищаться своей избранницей", – добавила эксперт.

Тельцы и Весы тоже могут стать хорошими женами, если жизнь не заставила их разочароваться в мужчинах. Еще одно условие – супруг должен постоянно подчеркивать ее значимость за счет финансового обеспечения, комплиментов, подарков и выходов в свет, отметила астролог.

Семья очень важна для представительниц знаков Близнецы и Девы. Однако они не могут заниматься только бытом: этим женщинам требуется самореализация или возможность помогать супругу в его деле, пояснила Дятлова.





Катерина Дятлова астролог Женщины знаков Рыбы и Стрельцы к семейной жизни приспособлены плохо, потому что витают в мире своих идей, проектов, целей. В быту забывчивы, рассеяны, им проще делегировать рутину партнеру. При этом заслуг его могут не замечать, но и себя нахваливать не требуют.

По словам астролога, залог прочной семьи для этих женщин – взаимоуважение. Но их ожидания от партнерства часто не оправдываются, и они переключаются на другие сферы, пояснила Дятлова.

Представительницы знаков Козерог и Водолей от семейно-бытовой жизни быстро устают и рвутся строить карьеру, заниматься творчеством и развиваться духовно. Им нужен партнер, который будет во всем их поддерживать, ходить на мероприятия и терпеливо выслушивать многочисленные жалобы. Эти девушки переживают о своих чувствах, а о чужих часто забывают, заключила эксперт.

Ранее астролог Ольга Сохолтуева назвала самые мстительные знаки зодиака. К ним специалист причислила Козерогов и Скорпионов. При этом Овны, Львы и Стрельцы не склонны долго преследовать обидчика, подчеркнула эксперт.