07 сентября, 08:00Общество
Астролог перечислила самые мстительные знаки зодиака
Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Козерог и Скорпион являются самыми мстительными знаками зодиака. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Сохолтуева.
По ее словам, Козероги отличаются ответственностью и самоорганизованностью, чего ждут и от других. Если кто-то не сдержал слово или забыл о своих рабочих обязанностях, представители этого знака попытаются добиться для провинившихся справедливого, по их мнению, наказания. При этом в глазах оппонента это будет выглядеть как попытка Козерога отомстить, отметила астролог.
Представители огненной стихии – Овны, Львы и Стрельцы – не склонны долго преследовать обидчика. У этих знаков агрессия обычно проявляется моментально и быстро утихает. Все недоразумения они решают сразу и по существу, пояснила Сохолтуева.
Рыбы и Раки, как правило, всем все прощают. Это же в целом касается и других знаков воздушной стихии – Близнецов, Весов и Водолеев. Они и к своим проколам и несдержанным обещаниям относятся легко, и чужих тоже не замечают, обратила внимание специалист.
Тельцы и Девы обычно рациональны и решают вопросы конструктивно. Если им что-то не нравится, они говорят все прямо и без эмоций, заключила Сохолтуева.
Ранее астролог Ольга Куртукова рассказала, какие знаки зодиака обычно становятся самыми агрессивными водителями. К ним специалист отнесла Скорпионов: жажда острых ощущений и сопернический дух делают их непредсказуемыми и опасными на дороге, подчеркнула эксперт.
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