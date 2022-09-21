В Москве за сутки выявили 6 647 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин
За прошедшие 24 часа в Москве специалистам удалось выявить 6 647 случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Срочная госпитализация за последние сутки потребовалась 292 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие 24 часа в Москве 9 112 человек, умерли 30.
Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в Москве были зафиксированы 3 161 996 случаев заболевания.
С начала массового распространения коронавируса с болезнью удалось справиться 2 936 247 жителям столичного региона. От коронавируса скончались с начала пандемии 45 776 пациентов.
В России за сутки выявили 53 045 новых случаев COVID-19. Госпитализация за прошедшие сутки потребовалась 4 321 пациенту, скончались от коронавируса в РФ 107 человек.
До этого появились результаты исследований специалистов Вашингтонского университета, которые выявили риск возникновения сердечных болезней после перенесенного коронавируса в легкой форме.
В ходе эксперимента ученые проанализировали данные медицинских карт 150 тысяч пациентов.
По данным исследователей, от 30 дней до года после выздоровления риск возникновения инсульта был на 52% выше, сердечного приступа – на 63%, сердечной недостаточности – на 72%. Специалисты также выявили, что после перенесенной болезни есть шанс закупорки тромбов легких.
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