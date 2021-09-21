Глава ЦБ уточнила слова своего заместителя о пенсиях для россиян

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Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова, который ранее сказал, что государство должно помочь гражданам выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, сформированным в течение активной жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства обеспечить для всех достойную пенсию", – пояснила Набиуллина.

Она подчеркнула, что Центробанк работает над развитием в стране негосударственных пенсионных фондов, а также над повышением устойчивости финансовой системы. Это должно позволить россиянам самим копить дополнительные средства и получать с них доход. При этом все вышеперечисленное не заменяет пенсионную реформу, а лишь дополняет, заключила она.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 октября 2021 года некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. Так, на 3,7% будут проиндексированы пенсии военных. Повышенную пенсию также получат граждане старше 80 лет и те, кто имеет 15 или 20 лет трудового стажа на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера.