Врач рассказал, как определить астму у ребенка

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Врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал, как выявить у ребенка астму, сообщает News.ru.
По словам специалиста, главным признаком этого заболевания является бронхообструктивный синдром, характерный нарушением проходимости воздуха по бронхам.
"Бронхообструкция проявляется после взаимодействия ребенка с триггерами. Это могут быть аллергены, инфекции, физическая нагрузка и эмоциональное напряжение, табачный дым или другие токсины", – написал Продеус на своей странице в Instagram.
По его словам, астма – это хроническое заболевание, которое возникает из-за чувствительности бронхов к разным раздражителям.
Также врач назвал три признака, отличающих астму от других заболеваний. Это, по его словам, приступы кашля, затрудненное дыхание со свистом или хрипом на вдохе, а также ощущение стеснения, тяжести в груди.
Ранее врач Дмитрий Кондратьев рассказал о смертельной опасности строительной пыли. По его словам, во время ремонта в квартире она оседает в легких и может привести к бронхиальной астме, фиброзу, атипичной пневмонии и онкологии.
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