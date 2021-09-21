Врач рассказал, как определить астму у ребенка

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Врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал, как выявить у ребенка астму, сообщает News.ru.

По словам специалиста, главным признаком этого заболевания является бронхообструктивный синдром, характерный нарушением проходимости воздуха по бронхам.

"Бронхообструкция проявляется после взаимодействия ребенка с триггерами. Это могут быть аллергены, инфекции, физическая нагрузка и эмоциональное напряжение, табачный дым или другие токсины", – написал Продеус на своей странице в Instagram.

По его словам, астма – это хроническое заболевание, которое возникает из-за чувствительности бронхов к разным раздражителям.

Также врач назвал три признака, отличающих астму от других заболеваний. Это, по его словам, приступы кашля, затрудненное дыхание со свистом или хрипом на вдохе, а также ощущение стеснения, тяжести в груди.

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