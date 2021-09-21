Более 35% месячной нормы осадков выпало в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице за полтора дня выпало 37% месячной нормы осадков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.
"За прошедшую ночь в столице выпало 7 миллиметров осадков, а с вечера воскресенья – 24 миллиметра. При этом месячная норма осадков для сентября в Москве – 65 миллиметров", – говорится в сообщении.
По прогнозам Росгидромета, дожди будут идти в столице до 23 сентября. В городе может выпасть еще до 20 миллиметров осадков.
Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 20 сентября стало самым дождливым днем с 1948 года. По его словам, предыдущие максимумы фиксировались в этот же день в 1952 и 1959 годах, тогда выпало по 13 миллиметров осадков.
Ранее сообщалось, что сентябрь 2021 года может стать самым холодным в XXI веке.
Как объясняли специалисты, в ближайшие дни в Европейской России прогнозируется температура +5...+8 градусов тепла. При этом из-за сильного северо-восточного ветра она будет ощущаться как 0...+2 градуса.
Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не пугаться прогнозов о дождях, поскольку осенью они не бывают столь же интенсивными, как летом. Сообщения о 15 или 19 миллиметрах осадков заметны, однако такие дожди не являются чем-то особенным, уточнил метеоролог.
В Москве может быть установлен новый суточный рекорд по осадкам
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