В Сети высмеяли грязные джинсы от Gucci

12:57
Фото: gucci.com
Итальянский производитель люксовых вещей Gucci представил новые трендовые джинсы с эффектом поношенности за 600 фунтов (примерно 58 тысяч рублей). В Сети необычную вещь раскритиковали, сообщает "Экспресс газета".
Пользователи назвали новые джинсы "ужасными" и даже предложили дать им новое название – "штаны огородника" или "дедовские брюки". Некоторые комментаторы сразу предложили знаменитостям купить у них подержанные вещи дешевле, чем стоит новинка Gucci.
В самой компании объяснили, что джинсы изготовлены из органического хлопка с эффектом поношенности, что и объясняет высокую стоимость товара.
"Для сезона осень/зима-2020 Gucci черпает вдохновение из субкультуры гранжа 80-х и 90-х годов и переосмысливает ее через призму современности", – указано в описании продукта.
Производитель также подчеркнул, что целью дизайнеров в данном случае было переосмыслить ткань деним и стереть грань между винтажными вещами и современными трендами.
Неделю назад пользователи Сети активно шутили над ошибкой американской таможни. Сотрудники ведомства задержали крупную партию беспроводных наушников, в которых они заподозрили подделку на Apple AirPods. На самом деле производителем аксессуаров оказалась компания OnePlus.
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