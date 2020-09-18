Жириновский раскритиковал желающих набрать просмотры в интернете

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на лекции в Институте мировых цивилизаций раскритиковал желающих завоевать популярность в интернете через просмотры. Он назвал таких людей уродами, мешающими обществу.

"Это человеческое стремление выделиться из толпы, коллектива. Над этим не надо много работать. Свою энергию они тратят на зарабатывание популярности. Сегодня это можно сразу увидеть через просмотры в интернете. И они хвалятся количеством просмотров. А на что они смотрят? На твое уродство. Ты урод, и ты этим гордишься", – отметил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР выступил с предложением ввести стандарт по зарплате на территории всей страны. При этом Жириновский обратил внимание на то, что в стране увеличивается рост недовольства высокими зарплатами сотрудников коммерческих структур и государственных корпораций.

Также Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда. Он объяснил свою инициативу тем, что в стране много ненужных депутатов и чиновников.