Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок

Фото: соцсети

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в соцсетях попросила подписчиков помочь ей собрать 100 тысяч рублей на покупку печи для обжига керамики, говорится на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

Она призналась, что это ее мечта, но сама она такую печь не купит, поскольку "просто рука не поднимется". Пинус оставила номер банковской карты, напомнив про свой день рождения, однако ее пост вызвал массу негативных комментариев.

Позже она заявила, что не считает это попрошайничеством, а в негативной реакции на пост видит работу недоброжелателей.

"Я регулярно вижу подобные обращения на страницах моих друзей в их дни рождения… Думаю, что мои избиратели ценят меня за то, что я делаю, а не за то, есть у меня муфельная печь или нет, и что я обращаюсь к своим друзьям с просьбой о помощи", – сказала Пинус.

По ее словам, она не ожидала такой реакции на ее пост. В то же время она подчеркнула, что спокойно относится к негативным комментариям. Она напомнила, что личного дохода у нее нет, поскольку депутатской работой она занимается бесплатно.

Ранее лидер ЛДПР выступил с предложением ввести стандарт по зарплате на территории всей страны. При этом Жириновский обратил внимание на то, что в стране увеличивается рост недовольства высокими зарплатами сотрудников коммерческих структур и государственных корпораций.

Также Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда. Он объяснил свою инициативу тем, что в стране много ненужных депутатов и чиновников.