В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,27%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве подтвердили 915 новых случаев COVID-19. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По данным Оперштаба, среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,27%.

"В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", – сообщили в ведомстве.

Стало известно, что 40,8% среди новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 18,2% – от 46 до 65 лет, 17,3% – от 66 до 79 лет. Кроме того, среди заболевших коронавирусом 13,8% – дети, 9,9% – лица старше 80 лет.

Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними людей поместили под медицинское наблюдение.

В России за сутки подтвердили 6 196 новых случаев коронавируса. Всего выявлено 1 109 595 случаев COVID-19, вылечились 911 973 человека, скончались 19 489.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сообщал, что в России не ожидается второй волны коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что может быть небольшой подъем заболеваемости.