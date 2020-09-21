В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,27%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве подтвердили 915 новых случаев COVID-19. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
По данным Оперштаба, среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,27%.
"В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", – сообщили в ведомстве.
Стало известно, что 40,8% среди новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 18,2% – от 46 до 65 лет, 17,3% – от 66 до 79 лет. Кроме того, среди заболевших коронавирусом 13,8% – дети, 9,9% – лица старше 80 лет.
Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними людей поместили под медицинское наблюдение.
В России за сутки подтвердили 6 196 новых случаев коронавируса. Всего выявлено 1 109 595 случаев COVID-19, вылечились 911 973 человека, скончались 19 489.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сообщал, что в России не ожидается второй волны коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что может быть небольшой подъем заболеваемости.
Еще 988 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: