Скончался "самый милый судья в мире" Фрэнк Каприо

Фото: AP Photo/Michelle R. Smith

Скончался "самый милый судья в мире" и блогер Фрэнк Каприо, сообщает aif.ru со ссылкой на его представителей.

Каприо было 88 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, о котором стало известно в 2023 году.

Он родился 24 ноября 1936 года в итальянско-американском районе Федерал-Хилл, Провиденс. После окончания университета он преподавал американское право в средней школе и посещал вечернюю школу юридического факультета Саффолкского университета в Бостоне.

В 1962 году его избрали в городской совет Провиденса, где он служил до 1968 года. В 1975 году он был избран делегатом конституционного конвента Род-Айленда и делегатом пяти национальных съездов демократической партии. Кроме того, он был председателем Совета управляющих Род-Айленда по высшему образованию.

С 1985 года он занимал должность судьи муниципального суда Провиденса. По местному телевидению показывали часть слушаний, на которых он председательствовал, и шоу "Пойманные в Провиденсе" сделало Каприо популярным.

Он был известен своими трогательными выступлениями во время судебных процессов. В 2018 году шоу начало транслироваться по всей стране, а отрывки из него завирусились в соцсетях. На каналы судьи подписались более 3 миллионов человек.

Кроме того, в августе 2018 года он получил премию на Международном кинофестивале в Род-Айленде.

Каприо был женат более 50 лет. У них с супругой есть пятеро детей, семь внуков и два правнука.

