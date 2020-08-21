Еще 1 160 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице выздоровели еще 1 160 человек после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 202 727", – сообщила вице-мэр.
После прохождения курса лечения врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Пациентам, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации.
Поборовшие COVID-19 москвичи могут сдать плазму крови. С ее помощью специалисты осуществляют лечение больных.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов ранее рассказал, какие противопоказания существуют к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперт пояснил, что в случае с вакциной от коронавируса будут работать такие же правила к применению, как и у других прививок.
Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID-19
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