Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве и Подмосковье в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом передает сайт "Метеоновости".
По данным специалистов, днем регион окажется во власти антициклона. При этом осадков в городе не ожидается.
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 21–23 градусов тепла, по области – до плюс 24 градусов", – сообщается на сайте.
Как пишут синоптики, днем будет дуть слабый ветер. При этом атмосферное давление днем составит 751 миллиметр ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 45 процентов", – добавляется в прогнозе.
В регионе сохранится теплая и сухая погода. Показатели влажности и содержания кислорода в воздухе равны климатической норме. Большинству москвичей такая погода не доставит проблем с самочувствием, отмечают эксперты.
Ранее жителям Москвы пообещали потепление до 28 градусов к концу недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичам пообещали потепление до 28 градусов к концу недели
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