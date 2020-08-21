Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом передает сайт "Метеоновости".

По данным специалистов, днем регион окажется во власти антициклона. При этом осадков в городе не ожидается.

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 21–23 градусов тепла, по области – до плюс 24 градусов", – сообщается на сайте.

Как пишут синоптики, днем будет дуть слабый ветер. При этом атмосферное давление днем составит 751 миллиметр ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 45 процентов", – добавляется в прогнозе.

В регионе сохранится теплая и сухая погода. Показатели влажности и содержания кислорода в воздухе равны климатической норме. Большинству москвичей такая погода не доставит проблем с самочувствием, отмечают эксперты.

Ранее жителям Москвы пообещали потепление до 28 градусов к концу недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.