2 тыс доз российской вакцины от COVID-19 направят в Мексику

Фото: ТАСС/Дмитрий Куракин

Россия поставит в Мексику две тысячи доз вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, вакцина будет задействована властями страны для проведения третьего этапа клинических исследований.

"Мы вели с ними (российскими властями. – Прим. Ред.) переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины", – подтвердил министр.

Он отметил, что исследования препарата должны начаться в сентябре.

Ранее министр иностранных дел Мексики сообщил о желании получить российскую вакцину от COVID-19. Эбрард проводил переговоры на данную тему с послом РФ Виктором Коронелли.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.