2 тыс доз российской вакцины от COVID-19 направят в Мексику

04:09
Фото: ТАСС/Дмитрий Куракин
Россия поставит в Мексику две тысячи доз вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС.
Как заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, вакцина будет задействована властями страны для проведения третьего этапа клинических исследований.
"Мы вели с ними (российскими властями. – Прим. Ред.) переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины", – подтвердил министр.
Он отметил, что исследования препарата должны начаться в сентябре.
Ранее министр иностранных дел Мексики сообщил о желании получить российскую вакцину от COVID-19. Эбрард проводил переговоры на данную тему с послом РФ Виктором Коронелли.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.
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