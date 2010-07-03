Нового главу назначили в подмосковном Серпухове

Фото: администрация Городского Округа Серпухов

Совет депутатов Серпухова выбрал главой городского округа Юлию Купецкую. Об этом говорится на сайте администрации.

До недавнего времени она занимала должность первого заместителя главы администрации Серпухова.

Юлия Купецкая родилась 6 мая 1981 года в Темиртау в Казахстане. Образование получила в Международном юридическом институте при МЮ РФ. Работала в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, начальником нормативно-правового отдела Правового управления администрации Подольска.

Прежний руководитель округа Дмитрий Жариков ушел со своего поста несколько дней назад. Он прекратил исполнение полномочий по собственному желанию.