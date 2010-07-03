Нового главу назначили в подмосковном Серпухове

Совет депутатов Серпухова выбрал главой городского округа Юлию Купецкую. Об этом говорится на сайте администрации.
До недавнего времени она занимала должность первого заместителя главы администрации Серпухова.
Юлия Купецкая родилась 6 мая 1981 года в Темиртау в Казахстане. Образование получила в Международном юридическом институте при МЮ РФ. Работала в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, начальником нормативно-правового отдела Правового управления администрации Подольска.
Прежний руководитель округа Дмитрий Жариков ушел со своего поста несколько дней назад. Он прекратил исполнение полномочий по собственному желанию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.