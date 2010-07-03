Глава Серпухова Жариков ушел со своего поста

Глава городского округа Серпухов Московской области Дмитрий Жариков ушел со своего поста, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления территориальной политики (ГУТП) Московской области.

Уточняется, что Жариков прекратил исполнение полномочий по собственному желанию. Врио главы городского округа назначена первый замглавы администрации Юлия Купецкая.

Жариков работал на указанной должности с ноября 2015 года.

В феврале жители Серпухова пожаловались на выросшие в несколько раз цены за отопление. В Госжилинспекции Подмосковья тогда заявили, что готовы провести проверку.