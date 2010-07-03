Глава Серпухова Жариков ушел со своего поста

Глава городского округа Серпухов Московской области Дмитрий Жариков ушел со своего поста, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления территориальной политики (ГУТП) Московской области.
Уточняется, что Жариков прекратил исполнение полномочий по собственному желанию. Врио главы городского округа назначена первый замглавы администрации Юлия Купецкая.
Жариков работал на указанной должности с ноября 2015 года.
В феврале жители Серпухова пожаловались на выросшие в несколько раз цены за отопление. В Госжилинспекции Подмосковья тогда заявили, что готовы провести проверку.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.