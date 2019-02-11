Жители Серпухова жалуются на резкий рост сумм платежей за отопление

В подмосковном Серпухове жители ошарашены последними платежками за услуги ЖКХ. По их словам, цены за отопление в каждой квартире выросли в два, а у некоторых даже в четыре или пять раз. В Госжилинспекции Подмосковья уже заявили, что готовы провести проверку и "разобраться с начислениями", как только получат от жителей официальное обращение. Подробнее – в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все началось с поста одного из жителей, который получил платежку с суммой за перерасчет отопления КПУ (квартирный прибор учета. – М24) почти в 4000 рублей за декабрь, и это помимо 1900 рублей оплаты за январь.

"Я готов доплатить 1200 рублей КПУ за декабрь недоначисления, но никак не 3948,54 рубля! Откуда такие цифры?" – пишет разгневанный житель Серпухова.



В ответ серпуховчане стали массово жаловаться на аномально высокие суммы в платежках за последний месяц. Некоторые жители рассказали порталу Москва 24 о своей ситуации и поделились мыслями на этот счет.

Татьяна: "У нас трехкомнатная квартира, обычно в зимнее время сумма оплаты не больше 10 тысяч рублей, а в этом месяце квитанция пришла с суммой больше 14 тысяч рублей, такое впервые. Хочется верить, что это какая-то ошибка, связанная с оплатой за предыдущий месяц. Мы многодетная семья, один из детей инвалид, и если оплата за квартиру будет такой всегда, то мы это не потянем финансово".

Олег: "У нас однушка в новостройке в Серпухове, 48 квадратных метров. За ноябрь на оплату пришло 3600 рублей, за декабрь – 3800, а за январь – 6850, это почти в два раза больше. Я звонил в МосОблИЕРЦ (информационно-расчетный центр. – М24), мне ничего не объяснили, сказали идти разбираться по месту жительства. Я пришел, передо мной в очереди по талончику было 100 человек – такого количества я никогда там не видел, ждать не стал. Позвонил туда еще раз, мне стали говорить что-то невнятное о подорожании воды и отопления. Разбираться бесполезно, люди тебе что-то говорят, но ничего не делают. Ответ один: "Платите, в следующем месяце будет перерасчет, если что"".

Фото: скриншот из соцсети

Анна: "Всегда платили порядка четырех тысяч рублей, у нас обычная хрущевка, 43 квадратных метра. За январь пришла квитанция с суммой 8394 рубля. За одно отопление мы должны заплатить почти пять тысяч рублей, хотя еще месяц назад платили всего 1300 рублей. У нас в доме в основном пенсионеры, всем пришли квитанции с большими счетами, но многие уже сбегали, заплатили на последнюю пенсию. У нас также есть знакомые из других домов, там людям по 15-20 и даже по 30 тысяч коммуналка пришла".

Екатерина: "11 тысяч за квартиру, в которой я и мой ребенок мерзнет всю зиму, – это перебор!"

Максим: "Когда открыл квиток, мягко говоря, я обалдел, цена убила... 8042 рубля за 58,5 "квадратов". Жизнь стала такой, что мы не живем, а выживаем".

"Какие показатели, такие и цены"

Недовольные высокими начислениями жители Серпухова буквально атакуют здание местного управления ЕИРЦ и срывают телефоны управляющих компаний. Кто-то уже написал на сайт "Добродел", а также в онлайн-приемные губернатора и мэра Серпухова. За прошедшие выходные серпуховчане от разных инстанций успели услышать самые разнообразные варианты ответов на волнующие вопросы. Среди них и ошибка в системе, и смена организации, дающей тепло, что повлекло за собой неверный перерасчет, и даже ответы из серии "какие показатели, такие и цены" и "оплатите, в следующем месяце будет меньше".

Один из местных жителей рассказал, что 11 февраля около 9:30 утра руководитель Управления ЕИРЦ "Серпухов" Дмитрий Акимушкин вышел пообщаться с жителями города в здании территориального управления ЕИРЦ. Путаницу в счетах он объяснил наличием разных поставщиков отопления.

"У нас есть дома, где прямой поставщик ресурсов – бывшая "Теплосеть", сейчас "Газпром теплоэнерго", там мы выставляли [счета] частично. А там, где сама управляющая организация является поставщиком отопления, получая ресурс от "Газпром теплоэнерго", мы выставили целиком", – заявил Акимушкин.

Также он напомнил, что с начала года тарифы ЖКХ увеличились, и если разница за оплату одного дня в январе чуть выше, чем в декабре, это нормально, никаких лишних доначислений не было. "У кого есть доначисления, это значит, что кусочек декабря вам доначислили, лишнего там ничего нет. Проверять можно следующим образом: берете сумму, которую вам за декабрь выставили в прошлом месяце (маленькую), и складываете со всеми доначислениями в январской квитанции, это тоже декабрь. Доначисления получаются с 20 ноября по 31 декабря, всего 41 день. Полученную сумму вы делите на 41 день и получаете сумму за отопление в день. А потом возьмите "чистый" январь: то, что вам с 1 по 20 января выставили, и поделите эту сумму на 20 дней. Если у вас получается, что январь в день чуть-чуть больше, чем декабрь, то там нечему даже сомневаться. В январе увеличились тарифы", – поясняет Акимушкин.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Помимо этого, руководитель Управления ЕИРЦ "Серпухов" рассказал, как МосОблЕИРЦ делает расчет по оплате услуг за отопление. Управляющая компания предоставляет МосОблЕИРЦ показатели по гигакалориям. Если есть доначисления, их также предоставляют в гигакалориях. МосОблЕИРЦ в свою очередь умножает их на соответствующий тариф и предоставляет в квитанции уже в рублях. "Если у вас вопросы к большим цифрам, вы можете пойти в управляющую компанию и спросить, откуда такие гигакалории. Они распечатывают ежедневное потребление вашего прибора учета в подвале и дают цифры. Мы показания с ваших приборов учета не снимаем", – добавил Акимушкин.

Некоторые из жителей Серпухова жаловались на незаконное увеличение тарифов два раза в год. Якобы их подняли сначала 25 декабря, а потом и 1 января. Исполнительный директор "Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева пояснила, что тарифы могут повышаться, но два раза за один месяц – это вряд ли, и "чтобы не судить голословно, надо смотреть на платежки".

"Тарифы на коммунальные услуги имеют право повышаться. В этом году как раз двукратное повышение: в январе 1,7% + НДС, если он есть на коммунальные услуги, и второй раз будет в июле", – заявила эксперт.

Также Разворотнева выразила готовность посодействовать с ситуацией в Серпухове и попросить подмосковный "ЖКХ Контроль" разобраться. Для этого ей нужно получить копии платежных квитанций от жителей. "Может, они нам пояснят, с чем это было связано, и тогда мы будем понимать ситуацию", – добавила она.

Помимо этого, "ЖКХ Контроль" уже занимается другой ситуацией в Серпухове, связанной с жалобами жителей на увеличенную оплату по мусору. "Нам прислали декабрьские и январские платежки, чтобы отследить, насколько увеличилась или не увеличилась плата жителей в связи со строкой по мусору и в связи с НДС", – сообщила Разворотнева.

Проверка жилинспекции

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Первый заместитель руководителя Главного управления Московской области "Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Московской области" Михаил Макушкин в разговоре с порталом Москва 24 заявил, что для выяснения обстоятельств нужно проводить проверку. "Для этого жителям необходимо написать официальное обращение, тогда у нас будут основания запросить документы и разобраться с начислениями", – сообщает эксперт.

Обращение можно написать онлайн через сайт госуслуг. Пошаговую инструкцию по заполнению жалобы можно найти на сайте ГИС ЖКХ. Макушкин добавил, что пока не готов подтвердить, поступали ли в ГЖИ такие жалобы или нет.

Как быстро будет проводиться проверка, во многом зависит от того, когда управляющая компания предоставит документы. "По закону предоставление документов по запросу – 30 дней. При необходимости этот срок может быть продлен. Управляющая компания может предоставить документы сразу или в силу каких-то обстоятельств менее оперативно, поэтому вопрос может затянуться. Если необходимы какие-то уточнения, расчеты или дополнительные проверочные мероприятия, срок рассмотрения может быть больше 30 дней", – говорит Макушкин.

"В случае официального обращения жителей мы проводим внеплановую документарную проверку. По результатам этой проверки, если будут установлены факты нарушения, выдается предписание, или будут даны подробные разъяснения жителям, из-за чего вдруг увеличилась сумма к оплате. Если были неправомерные начисления, то будет предписание пересчитать и лишние начисления вернуть. Но, как правило, "живыми деньгами" не отдают. То, что вы переплатили, вам зачтется в счет будущих платежей", – добавляет он.