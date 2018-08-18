В Серпухове планируют благоустроить 14 скверов до конца года

18 августа, 09:23
Фото: ТАСС/Александр Артеменков
В подмосковном Серпухове планируется благоустроить 14 скверов, чтобы создать привлекательный облик и сформировать комфортные территории для жителей.
Планируется, что это сформирует единую сеть пешеходных маршрутов, которые свяжут главные достопримечательности, архитектурные и исторические памятники города, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.
"Намеченные преобразования – важный шаг на пути к формированию комфортного городского пространства и включению Серпухова в туристический маршрут "Золотое кольцо России". Кроме того, в сентябре 2019 года Серпухов будет отмечать свой 680-летний юбилей", – приводятся в сообщении слова начальника Главархитектуры Московской области Владислава Гордиенко.
Работы по благоустройству планируют провести до конца текущего года.
При разработке проектов благоустройства решили объединить скверы в единое тематическое пространство. Это получится своего рода музей истории под открытым небом. Каждый сквер посветят какому-то ремеслу.
Работы планируют осуществить в два этапа. Сперва скверы благоустроят, потом внесут тематическое наполнение.
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