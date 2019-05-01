Куда поехать на майские рядом с Москвой

Долгие майские праздники в 2019 году позволят и вдоволь погулять по праздничной столице, и выехать на день-два куда-то недалеко. Москва 24 рассказывает, что посмотреть в окрестностях, если вы уже видели все.

Сюда необязательно собирать чемоданы – более того, желательно поехать налегке, чтобы погулять, подышать воздухом, пропитаться атмосферой провинциальной, неспешной, аутентичной России. Вблизи Москвы много мест для непродолжительной семейной поездки. В этой подборке собраны не самые очевидные достопримечательности, которые находятся в паре часов езды от Москвы и не ударят по карману.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей-усадьба А. Чехова в Мелихове

"Глушь, тишина, соловьи, лоси…" – писал Чехов о Мелихове. С тех времен изменилось немного. Тем, кто ищет тишины и природы, усадьба точно угодит. В скромном имении Антон Павлович прожил с семьей семь лет, работал уездным врачом и параллельно писал. В маленьком флигельке родились "Чайка", "Дядя Ваня", "Палата № 6", "Человек в футляре" – всего больше трех десятков произведений.

О писателе здесь напоминают деревья, которые он сажал, флигель, в котором любил уединяться и творить. Из зданий, кроме главного дома, сохранились две школы, построенные писателем, баня, амбулатория, памятник обожаемым собакам Чехова – таксам Хине Марковне и Брому Исаевичу. От усадьбы можно пройтись до церкви Рождества Христова, которая находится меньше чем в километре. В мае огромная территория покрывается зеленью, начинают цвести сад и сирень, и неспешная прогулка хорошо сочетается с экскурсиями. В усадьбе есть кафе, гостевой дом. Номер на двоих – от двух тысяч рублей.



Как добраться: расстояние от Москвы – 50 километров;

на электричке – от Курского вокзала до станции "Чехов", оттуда – на автобусе или маршрутке до остановки "Мелихово";

на автомобиле – по Симферопольскому шоссе до указателя "Мелихово", далее еще 12 километров.

Таруса

Старинный русский городок на реке Оке, который хорошо знаком поклонникам Марины Цветаевой. Это место поэтесса полюбила в детстве на всю жизнь, полюбила так сильно, что писала: "Я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы – к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень: "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева". Огромный валун на высоком берегу Оки действительно там стоит.

Городок очень живописный, тихий, аккуратный, будто игрушечный. Здесь искали (и находили) вдохновение Заболоцкий, Паустовский, Алексей Толстой, Борисов-Мусатов, Андрей Тарковский, за тишиной приезжал Солженицын, за уединением – Бродский. Тарусу можно неспешно обойти пешком, а потом стоит посмотреть на город с воды: от пристани ходят прогулочные кораблики до Поленова. Цены на номер в отеле начинаются от двух тысяч рублей.



Как добраться: расстояние от Москвы – 117 километров;

на автомобиле – по трассе М2 на Серпухов, за Калиновскими Выселками – налево на Дракино и Тарусу;

на автобусе – от станции метро "Теплый стан".

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

"Киногород"

Отличная локация, если хочется чего-то необычного. Хорошо подойдет для поездки с детьми, еще один плюс – очень близко, можно съездить одним днем и вечером вернуться домой. По сути это гигантский съемочный павильон, который возвели девять лет назад. Атмосферный город XVIII века, где есть все: крепость, жуткая площадь наказаний, таверны, тюрьма, кладбище, дом губернатора, гостиницы и заброшенный порт. Главная достопримечательность – большой корабль, на который можно забраться.

Вход на территорию платный (стандартный стоит 150 рублей, но есть льготы детям, пенсионерам, многодетным семьям и ветеранам), за любительскую фотовидеосъемку тоже придется заплатить. "Киногород" входит в комплекс усадьбы Середниково, не киношной, а самой настоящей. Туда стоит заглянуть поклонникам Лермонтова – поэт гостил здесь в 1830–1831 годах, в честь него на территории установлен обелиск, а сама усадьба известна как одно из "лермонтовских мест" России. Усадебный ансамбль – образец русского классицизма – придется по нраву ценителям русского колорита.



Как добраться: на 34 километре Ленинградского шоссе повернуть в сторону Фирсановки, после железнодорожного переезда ехать четыре километра до усадьбы Середниково;

от Ленинградского вокзала – до станции Фирсановка, затем на автобусе № 40 – до санатория "Мцыри".

Музей русского десерта

Это самый ароматный и вкусный музей, в аутентичности ему тоже не откажешь. Нарядный купеческий дом с большим залом, старинными буфетами и ароматами мяты, яблок и сдобы. В доме есть печная комната с настоящей русской печью и утварью, комната с экспозицией, посвященной кухне в советской коммуналке.

Главная прелесть музея – мастер-классы, где расскажут о русских блюдах и научат их готовить: пироги, пряники, гурьевские каши, баранки. "Урок" заканчивается традиционным русским чаепитием, а гости получают в подарок закваску и рецепт черного хлеба.



Как добраться: расстояние от Москвы до Звенигорода – 68 километров;

на автомобиле – до Звенигорода, там едем до улицы Фрунзе, 23/2;

на автобусе – от станций метро "Кунцевская", "Тушинская", "Строгино";

на электричке – с Белорусского или Савеловского вокзалов.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина и Александра Судьбина

Приокско-Террасный государственный заповедник

Один из самых маленьких заповедников России. На скромной (по меркам заповедников) территории в пять тысяч гектаров обитает более 140 видов птиц, почти 60 видов диких животных и около одной тысячи видов растений. Природный комплекс может похвастаться северными болотами с росянкой и клюквой и южной степной растительностью, сосновыми и смешанными лесами, но главная звезда здесь – зубр. Живая древность, современник мамонта, крупнейшее животное во всей Европе.

Этот дикий лесной бык – зверюга редкая, еще недавно он был под угрозой исчезновения. Здесь зубров холят, лелеют и выращивают. Посетителям, которые хотят позаботиться о звере, можно взять с собой морковь и яблоки: гостям кормить животное запрещено, но лакомства можно оставить в специальном контейнере, а сотрудники заповедника обязательно передадут их зубрам. Однозначно стоит взять экскурсию, чтобы на безопасном, но близком расстоянии познакомиться с таким "экспонатом". В выходные и праздники экскурсионные группы формируют каждый час.

